جمارك مطاري برج العرب والقاهرة تضبطان محاولات تهريب

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية من ضبط محاولتى تهريب كمية من بواريك الشعر الطبيعي ومستحضرات التجميل وعدد من الهواتف المحمولة والسجائر الإلكترونية بالمخالفة لقانون الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 207 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من لبنان علي الرحلة خطوط مصر للطيران رقم MS- 50 دولي داخلي اشتبه طارق عبد المنعم مدير إدارة الأمن الجمركي وكريم صبحي رئيس الوردية في الراكب ب . م .ش مصرى الجنسية قادم من لبنان.

وتم تمرير امتعة الراكب علي جهاز الاكس رأي بمعرفة كمال عبد الحافظ ومحمد حنيش مأموري الكشف بالأشعة فتم تأكيد الاشتباه.

وقام مرسي عبد الستار مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة من عاصم فتحي وأحمد سلمان مأموري الحركة لتفتيش أمتعة الراكب بحضور وليد الشيخ وأيمن فوزي المشرف علي التعريفة وهلال الغزالي مكافحة وطاهر بخاطره مدير إدارة مكافحة وصلاح الدين مصطفي أمن جمركي، فتبين وجود 17 كيلو بواريك شعر طبيعي مخباة داخل ملابس راكب ولم يقر عنها.

وكانت المحاولة الثانية على نفس الرحلة وبنفس اللجنة الجمركية حيث تم ضبط 116 عبوة مستحضرات تجميل و 4 هواتف محمولة و 50 خرطوشة سجائر و10 سجائر الكترونية مخبأة فى أمتعة الراكب ح .ا .ح مصري الجنسية قادم من لبنان.

وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 435 ألف و900 جنيه.

قرر مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 11و 12 لسنة 2022.

كما تمكن موظفو الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد على مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 162 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بيروت علي رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 710 اشتبه أمير حسانين رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصري أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ويحمل 2 حقيبة صغيرة وحقيبة هاندباج متوسطة نظرا لارتباكه.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء يجب الإفصاح عنها او تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة يوسف المنشاوي مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على الدكتور حسين هيكل نائب مدير الإدارة قرر تكليف أحمد عجمي مأمور الجمرك وخالد شعبان رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كيس شفاف به قطعة بنية اللون بوزن 133 جرام من مخدر الحشيش مخبأة داخل حقائبه .

قرر أحمد على مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 107 لسنة 2022 بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.