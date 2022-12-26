جمارك قسطل تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

تمكن موظفو الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ قسطل البري برئاسة محمود عبدالرحمن عبدالسلام مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناء علي مذكرة مشتركة مقدمة من إبراهيم عمر رئيس قسم الأمن الجمركي بمنفذ قسطل البري والرائد أحمد محمد نجيب وكيل مباحث المنفذ مفادها اعتزام سائق أحد الاتوبيسات المغادرة إلى السودان تهريب كمية من الأقراص المخدرة داخل الأتوبيس.

وبالعرض علي محمود عبدالرحمن عبدالسلام مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة جمركية كل من أحمد إبراهيم مأمور التعريفة وحسن عبدالمقصود ومحمد محمود مأمور الحركة لتفتيش الأتوبيس فتبين وجود 239 قرص من عقار باركينول 5 مجم (parkinol 5mg ) .

قرر أحمد مصطفي عثمان مدير عام جمارك اسوان إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 17 لسنة 2022 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك وعمر علي خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.

وعقار باركينول، هو عقار طبي يستخدم لعلاج مرض باركنسون ( الشلل الرعاش )، عبارة عن أقراص طبية تنتمي إلى فئة مضادات الكولين، وتحتوي على تراي هيكسفينيديل، ويعمل باركينول على تثبيط الجهاز العصبي السمبثاوي، والتأثير على التشنجات العضلية لمرضى باركنسون ويتم تناوله بجرعات محددة ولفترات محددة، لأنه يسبب آثار جانبية خطيرة .

والمادة الفعالة للدواء يقوم باستخدامها مدمني المخدرات ويعتادون عليها، خاصة أن باركينول يسبب فى كثير من الاحيان الاعتماد النفسي والجسدي، مما يسبب الدخول في الإدمان ويطلق عليه برشام الصراصير، لأنه يسبب الهلاوس والتخيلات للمدمن .

لذلك يحذر الطبيب من عدم الإسراف في تناول الجرعات، لأنه يسب الإدمان القوي، وعند التوقف عن التعاطي يواجه الشخص أعراض انسحابية لا يمكنه تحملها.