جمارك قسطل تضبط تهريب كمية كبيرة من الأرز المصري

تمكن رجال الجمارك بالوردية الثانية بمنفذ قسطل البرى برئاسة سلامة مهدى هلالى مدير الجمرك من ضبط تهريب كمية كبيرة من الأرز المصرى المحظور تصديره طبقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 722 لسنة 2016 بحظر تصدير الأرز بكافة أنواعه بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

فبناء على مذكرة سرية مقدمة من الرائد أحمد بدوى رئيس مباحث منفذ قسطل وسامح رضا بمكافحة التهرب الجمركي وإبراهيم عمر بالأمن الجمركي مفادها اعتزام شركة ا . ل . ا تهريب أصناف مخالفة إلى السودان ضمن مشمول شهادة الصادر رقم 1254 لسنة 2021 وهو طبقا للمستندات عبارة عن 140 طن خامات بلاستيك محملة على 5 سيارات.

وبالعرض علي سلامة هلالي مدير الجمرك ، قرر تشكيل لجنة من السادة رأفت موسى ومحمود أبوالنصر مأمورى الحركة ومينا ناجي رئيس قسم التعريفة بالاشتراك مع مقدمة الإخبارية لمعاينة وتفتيش السيارات فتبين وجود 7000 جوال بكل جوال 25 كيلو جرام بإجمالي 175 طن أرز أبيض.

وبلغت القيمة الجمركية للمضبوطات 700 ألف جنيه قرر أحمد جعفر مدير عام جمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 5 لسنة 2021 وإخطار الجهات المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وأحمد عبد الغني القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية والأستاذ أشرف زيتون مدير عام الإدارة العامة للأمن الجمركي بتشديد الرقابة علي جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.