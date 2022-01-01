جمارك سفاجا ومطار القاهرة يضبطان محاولات تهرب جمركى لبضائع أجنبية الصنع

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة محمد الشاذلى مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق، مع مباحث الميناء من ضبط ١١ محاولة تهرب جمركى لطبنحة و٣ بنادق ضغط هواء، و ٢ تليسكوب بندقية، وأجهزة اتصالات، وبضائع متنوعة أخرى بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الأولى بإدارة الحركة برئاسة أحمد رشدي مدير إدارة الحركة تم الإشتباه فى الأمتعة الشخصية ل 11 راكب قادمين من السعودية والكويت والامارات وبتفتيشها تبين وجود طبنجة بلجيكي 3 بنادق تعمل بضغط الهواء و2 تليسكوب بندقية وجهاز طبي و50 خصلة شعر و 12 علبة سلولبادين و200 كبسولة خرسانية ( طلقة خرسانية ) و 105 زجاجة عطور و13 راوتر شبكات اتصالات و100 جهاز التحكم في تحويل ال T.V و 42 وحدة تحكم لاسلكي ( ذراع لاسكي ) و 44 سماعة اير بود مخبأة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية.

وقام بالضبط كل من محمود سراج، محمد جمال، عبدالرحمن حمدي، محمد عادل، عبدالله مصطفى، محمد مصطفى، أحمد حجازي مأموري الحركة ومصطفى الحسيني، هاشم إسماعيل، أحمد عاشور مشرفي الحركة بحضور محمد فتوح مدير مجمع الوارد، وايمن بهجات وعطية نصار مديري التعريفة، وعصام عباس الأمن الجمركي، وحسن زايد، الخطيب منصور بمكافحة التهرب الجمركي، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 921 ألف و456 جنيه .

قرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 11 محضر ضبط جمركى وحررها ياسر عز العرب بإدارة الشئون القانونية .

كما تمكن موظفي الجمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد على مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 840 القادمة من جوهانسبرج اشتبه أحمد عمر عجمي فى راكب مصرى قادم من جنوب أفريقيا .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء ممنوعة أوتستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة هانى نادى مأمور الفحص فأفاد بوجود أجسام غريبة وكثافات متماثلة .

وبالعرض على حمدى حافظ نائب مدير الجمرك قرر تكليف مصطفي عبد الفضيل مأمور الجمرك تحت إشراف أحمد الدلهماوي رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 22 مطواة حادة مختلفة الأحجام والأشكال وخنجر و3 سيوف مختلفة الأحجام بين طيات الملابس داخل حقائبة .

قرر أحمد على مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 1 لسنة 2022 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى