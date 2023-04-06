جمارك سفاجا : ضبط 9 محاولات تهرب جمركي لطائرة لاسلكية

تمكن موظفي الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة سامي ابوطالب بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 9 محاولات تهرب جمركى لطائرة لاسلكية وعدد من بنادق ضغط الهواء والهواتف المحمولة وكمية من المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والملابس الجاهزة.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الأولى بإدارة تفتيش الركاب برئاسة فخري محمد حمدان مدير إدارة تفتيش الركاب تم الإشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصه بعدد 9 ركاب قادمين من الكويت بتفتيش أمتعتهم تبين وجود طائرة لاسلكية و 2 بندقيه ضغط هواء ومنظار وعدد من الطلقات و 35 هاتف محمول و 440 قطعه من مستحضرات التجميل و 348 قطعه ملابس جاهزه و 91 قطعه مستلزمات طبية مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يقر عنها.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 1.21 مليون جنيه، وقرر عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 9 محاضر ضبط جمركي .