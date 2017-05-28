جمارك سفاجا تمنع تهريب مبيدات حشرية وأجهزة طبية مستعملة

كتبت مها أبوودن تمكنت إدارة الحركة بجمرك سفاجا برئاسة محمد جمال مدير إدارة الحركة من منع تهريب كمية من المبيدات الحشرية والأجهزة الطبية المستعملة. وتم ضبط المبيدات الحشرية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والسيارات الواردة من ميناء ضبا السعودى، عندما اشتبه عماد حمدى مأمور الحركة فى

كتبت مها أبوودن

تمكنت إدارة الحركة بجمرك سفاجا برئاسة محمد جمال مدير إدارة الحركة من منع تهريب كمية من المبيدات الحشرية والأجهزة الطبية المستعملة.

وتم ضبط المبيدات الحشرية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والسيارات الواردة من ميناء ضبا السعودى، عندما اشتبه عماد حمدى مأمور الحركة فى مشمول بوليصة الشحن رقم 6 شهادة أمتعة شخصية رقم 9488 لسنة 2017 بإ سم ج . ت . ح وبمعاينة الطرود تبين وجود 30 لتر من المبيدات الحشرية.

وفى المحاولات الأخرى تم ضبط كمية من الأجهزة والمستلزمات الطبية المتنوعة الجديدة والمستعملة وبندقية رش للصيد تم إخفاؤها ضمن مشمول الطرود الخاصة بهم بشهادات الأمتعة الشخصية



وبلغ إجمالى التعويضات 50 ألف جنيه وقرر يحيى سعيد مدير عام جمارك سفاجا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 5 محاضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.