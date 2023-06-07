جمارك سفاجا تضبط 9 محاولات تهرب

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة سامي أبوطالب مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 9 محاولات تهرب جمركى لبندقية ضغط هواء وعدد من الأسلحة البيضاء ومستلزمات الشيش الإلكترونية وكمية من الملابس الجاهزة والبواريك وخصل الشعر الطبيعى وبضائع متنوعة بالمخالفة للقوانين.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الثانية بإدارة الحركة برئاسة طلعت أحمد إسماعيل تم الإشتباه فى الأمتعة الشخصية ل 9 ركاب قادمين من السعودية والكويت والإمارات وبتفتيش الأمتعة تبين وجود 1 بندقية ضغط هواء و 1 تليسكوب بندقية و 2 خنجر و 5 مطواة و 27 مطرقة مزودة بأسلحة بيضاء متعددة الأغراض و 580 فلتر شيشة إلكترونية و 13,5 كيلو خصل شعر طبيعي و30 باروكة شعر من لدائن و 16 جهاز كهربائي متنوع و750 قطعة ملابس جديدة و67 شنطة يد حريمي ماركات عالمية مخباة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية .

وقام بالضبط محمد جمال ، حسام فتحي ، خليفة علي ، أحمد غريب ومحمد صلاح مأموري الحركة، أبوبكر حافظ، محمد فيصل وأحمد كمال مشرفي الحركة، محمد عبدالرؤوف مدير مجمع الساحات، محمود عبدالودود، محمد عبدالنعيم ومحمد ربيع مأموري التعريفة، حمدي صابر مدير اللوجستي، مروان البارودي و أحمد مغاوري الأمن الجمركي، حسن زايد والخطيب منصور مكافحة التهرب الجمركي.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 1 مليون و68 ألفا و718 جنيها.

قرر عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 9 محاضر ضبط جمركى

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .