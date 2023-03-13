جمارك سفاجا تضبط 8 محاولات تهرب لعدد من الأسلحة البيضاء والهواتف المحمولة

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة سامي أبو طالب، مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 8 محاولات تهرب جمركى لعدد من الأسلحة البيضاء والهواتف المحمولة والشيش والسجائر الإلكترونية، وكمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الثانية بإدارة الحركة برئاسة طلعت أحمد إسماعيل تم الإشتباه فى الأمتعة الشخصية لـ 8 ركاب قادمين من السعودية والكويت والإمارات.

وبتفتيش الأمتعة تبين وجود 1 تليسكوب بندقية و 10 خناجر و 294 شريط أقراص بانادول و 80 زجاجة بانادول شراب و 115 علبة مووڤ كريم و 31 علبة أدوات طبية لعمليات الأسنان و 12 هاتف محمول آيڤون 14و 10 شيشة الكترونيه و 85 سيجارة الكترونيه و 22 علبة فلتر سيجارة مخباة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية .

وقام بالضبط خالد حمزة، أحمد الحسيني، عرفه عطا الله، خليفة حسن و محمد صلاح مأموري الحركة شعبان الريس، أبوبكر حافظ وأحمد كمال مشرفي الحركة بحضور حمدي صابر مدير مجمع الوارد، أحمد الراوي مدير مجمع عبدالنعيم و محمد فوزي مأموري التعريفة، على حامد و أحمد شمارة ادارة الفحص بالاشعة مروان البارودي مدير الأمن الجمركي، عبد المنصف عبدالعال، الخطيب منصور و حسن زايد مكافحة التهرب الجمركي عمليات، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 905 آلاف و 710 جنيهات.

قرر عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 8 محاضر ضبط جمركي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى .