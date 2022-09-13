جمارك سفاجا تضبط 7 محاولات تهرب

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 7 محاولات تهرب جمركى لكمية من الأدوية البشرية وأدوات ومستلزمات طب وجراحة الأسنان ومستحضرات التجميل والملابس الجاهزة بالمخالفة للقوانين.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الأولى بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقه مدير إدارة الحركة تم الإشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة بعدد 7 ركاب قادمين من الإمارات والكويت والسعودية.

وبتفتيش الأمتعة الشخصية تبين وجود خنجر و 150 قرص من عقار فيفادول المخدر و7968 قرص بنادول و 726 قطعة من أدوات ومستلزمات حشو وعلاج الأسنان، و782 قطعة مستحضرات تجميل و3 شاشة سيارة و 1034 كبسولة خرسانية و18 ذراع بلايستيشن و88 عباية وشال رجالي جديد وعدد 5 علب ماكينة طحن بن يدوية و 40 زجاجة تنظيف ماكينات البن مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يقر عنها .

وقام بالضبط كلا من أحمد مرتضي، محمد صبري ، أحمد الحسيني ، محمد عبدالموجود ، مدحت عزت مأموري الحركة ومصطفى حسيني و محمد حمدي مشرفين الحركة بحضور حسام عشماوي مدير مجمع الوارد، وابراهيم النقراشي ومدحت علي مأموري التعريفه ومحمود حمدان مدير التعريفة، ومحمد عبدالحميد ومحمود حمدي مدير الفحص بالأشعة والحسن عيد بالأمن الجمركي وهاني خليفه مفتش مكافحة التهرب وعبدالمنصف عبدالعال رئيس قسم المكافحه ومحمد إسماعيل عبيد مدير مكافحة التهرب الجمركي.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 1 مليون و136 ألفا و26 جنيها.

وقرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 7 محاضر ضبط جمركي وحررها وليد البكري ومحمد أمين وياسر عز العرب مدير إدارة الشئون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .