جمارك سفاجا تضبط 7 محاولات تهرب تشمل تلسكوب وأسلحة نارية

تمكن جمارك سفاجا برئاسة سامي أبوطالب بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 7 محاولات تهرب جمركي لتلسكوب وعدد من الأسلحة النارية وطلقات الرش والأجهزة الطبية وكمية من الملابس الجديدة والمستعملة وأدوات التجميل وشاشات الكمبيوتر بالمخالفة للقوانين.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الأولى بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقه مدير إدارة الحركة تم الإشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة ب 7 ركاب قادمين من الإمارات والكويت والسعودية .

وبتفتيش أمتعتهم الشخصية تبين وجود 3 سلاح ناري (طبنجة ) و1 تلسكوب يمكن تركيبه علي الأسلحة النارية و 455 طلقة رش و3 هواتف محمولة ماركة آيفون و 740 عباية حريمي و540 كيلو ملابس مستعملة وعدد 113 مكوات شعر حريمي وعدد 47 شاشة كمبيوتر وعدد 5 بروجكتور وعدد من الأجهزة الطبية مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يقر عنها .

وقام بالضبط محمد صبري ومحمد توني ومحمود حافظ وهشام الزناتي وعمر المختار محمد خالد ومحمد البدري مأموري الحركة ومصطفى حسيني والحسيني سيد وعبدالرحمن حمدي مشرفي الحركة بحضور حسام عشماوي مدير مجمع الوارد ومحمد عبدالله وجابر حسن ومحمد صلاح مأموري التعريفة وأحمد سعيد مدير مجمع الساحات وهاني خليفة وعبدالمنصف عبدالعال ومحمد اسماعيل وعماد أبو الفضل ومحمد رفعت ووليد حسين بمكافحة التهرب الجمركي.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 970 ألفا و654 جنيها.

وقرر عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 7 محاضر ضبط جمركي وحررهم من الشئون القانونية إبراهيم خيامي ومحمد حمودة ومحمد أمين وياسر عز العرب مدير إدارة الشئون القانونية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .