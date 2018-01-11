جمارك سفاجا تضبط 4 محاولات تهرب.. اليوم

مها أبو ودن تمكنت إدارة الحركة بجمارك سفاجا، برئاسة محمد جمال أبو حسين، مدير إدارة الحركة، من ضبط 4 محاولات تهرب جمركى بالمخالفة للقانون. كانت محاولة التهريب الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والسيارات الواردة من ميناء ضبا السعودى…

مها أبو ودن





تمكنت إدارة الحركة بجمارك سفاجا، برئاسة محمد جمال أبو حسين، مدير إدارة الحركة، من ضبط 4 محاولات تهرب جمركى بالمخالفة للقانون.

كانت محاولة التهريب الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والسيارات الواردة من ميناء ضبا السعودى عندما اشتبه أحمد الراوى، مأمور الحركة، في السائق م . ع . ا براد رقم 4294 كويت، وبتفتيش البراد تبين وجود 37 هاتفًا محمولا “آيفون” مخفاة بكابينة السيارة.

وفى المحاولات الثلاث التالية تم الضبط بعد الاشتباه فى مشمول البوالص أرقام 4 ب و37 ب وسائق أحد التريللات المصرية القادمة من السعودية والمحملة بالبضائع. وبالتفتيش تم ضبط 220 عبوة عدسات لاصقة، بكل منها 2 عدسة، وكمية من مستحضرات التجميل المتنوعة وشاشات العرض LED مخفاة ضمن الأمتعة الشخصية الخاصة بهم. وبلغت التعويضات المستحقة 956 ألف جنيه.

اشترك في الضبط كل من الأستاذ ثروت محمود، والأستاذ محمد مصطفى، والأستاذ على محمد مأمورى الحركة.

قرر مدحت رجب، مدير عام جمارك سفاجا، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير 4 محاضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.