جمارك سفاجا تضبط 3 محاولات تهرب لسلاح ناري وخزنة فارغة

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك سفاجا، من ضبط 3 محاولات تهرب جمركي لسلاح ناري وخزنة فارغة وعدد من الطلقات النارية وأجهزة ومستلزمات الإطفاء والبضائع المتنوعة بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب والبضائع القادمة من ميناء ضبا السعودى تم ضبط سلاح ناري وخزنة فارغة وعدد من الطلقات النارية وعدد من أجهزة ومستلزمات الإطفاء وكمية من البضائع الأجنبية الصنع والمحظور استيرادها وقام بالضبط شعبان الريس ومصطفي الحسيني مشرفي حركة ومحمد صبري وأحمد حجازي وخالد عبد الرحمن مأموري الحركة تحت اشراف فخري محمد حمدان .

قرر سامي أبو طالب مدير عام الادارة العامة لجمارك سفاجا اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر الضبط الجمركي أرقام 272 , 273 , 274 لسنة 2023 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى.