تمكن موظفو الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة محمد الشاذلى مدير عام جمارك سفاجا ، بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 3 محاولات تهرب جمركى لكمية من مستحضرات التجميل وعدد من أجهزة البلاى استيشن بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة على العبارة الحرية والعبارة بوسيدون من ميناء ضبا السعودى بالوردية الثانية بإدارة تفتيش الركاب برئاسة عمر عبدالله همام مدير إدارة الجمرك تم الإشتباه فى الأمتعة الشخصية لـ3 ركاب قادمين من السعودية وبتفتيشها تبين وجود 44 جهاز بلاى استيشن وآيباد و 13 سماعة ماركة أبل و 3 شاحن آيفون و 875 علبة زيت شعر وشامبو وجل مرطب للبشرة و387 علبة فيتامين سي مخباة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية.

وتم الضبط بمعرفة محمد ربيع وناصر فارس ومحمد صلاح الدين ومحمد موسى مأمورى تفتيش الركاب ومحمد محى الدين مشرف الصالة بحضور مصطفي جمال الدين وعزت المحرزي وشحاته عبدالحميد ومصطفى هاشم بالتعريفة الجمركية .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 261 ألفا و 727 جنيها.

قرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركى أرقام 201 و202 و203 لسنة 2022 وحررها محمد عبدالنور وياسر عز العرب مدير إدارة الشئون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.