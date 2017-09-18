جمارك سفاجا تضبط 220 عبوة من زيت الشيش

مها أبوودن:تمكنت إدارة تفتيش الركاب بجمرك ميناء سفاجا، برئاسة محمد إسماعيل عبيد، مدير جمرك الركاب، من ضبط محاولة لتهريب 220 عبوة من زيت الشيش الإلكترونية، بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.ففي أث

مها أبوودن:

تمكنت إدارة تفتيش الركاب بجمرك ميناء سفاجا، برئاسة محمد إسماعيل عبيد، مدير جمرك الركاب، من ضبط محاولة لتهريب 220 عبوة من زيت الشيش الإلكترونية، بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين، من ميناء ضبا السعودي اشتبه في الراكب “س . ن . ع” القادم من الكويت وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود 220 عبوة من الزيوت الخاصة بالشيش الإلكترونية مخبأة بين طيات الملابس بأمتعته الشخصية، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية 88 ألف جنيه.

قرر الدكتور طارق العزب، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.