جمارك سفاجا تضبط 193 شيشة إلكترونية مهربة

كتبت مها أبوودن تمكنت إدارة تفتيش الركاب بجمرك ميناء سفاجا، برئاسة عبدالراضى فؤاد مدير جمرك الركاب من ضبط محاولة تهريب كمية من الشيش الإلكترونية، ومستلزماتها بالمخالفة قانون الصيدلة رقم 127 لعام 1955، وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لعام 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لعام 1975.وأث

كتبت مها أبوودن



تمكنت إدارة تفتيش الركاب بجمرك ميناء سفاجا، برئاسة عبدالراضى فؤاد مدير جمرك الركاب من ضبط محاولة تهريب كمية من الشيش الإلكترونية، ومستلزماتها بالمخالفة قانون الصيدلة رقم 127 لعام 1955، وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لعام 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لعام 1975.



وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ميناء ضبا السعودي اشتبه محمود أبو دوح مدير الصالة في الراكب م . ر . ض القادم من الكويت، وبتفتيش الأمتعة الشخصية للراكب تبين وجود 193 شيشة إلكترونية و 33 جرابًا، و59 مبسمًا، و100 قطعة غيار مبسم للشيش، و 4 عبوات زيت شيشة، و13 شاحن للشيشة، مخبأة فى برميلين صاج بين عبوات زيت وتونة

وبلغت قيمة التعويضات الجمركية 570 ألف جنيه.

قرر طارق العزب، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركى 375 لعام 2017، والتحفظ على المضبوطات.

