جمارك سفاجا تضبط 19 محاولة تهرب جمركى قيمتها 2.7مليون جنيه

ضبط موظفي جمارك بسفاجا 19 محاولة تهريب جمركى لبندقيتان ضغط هواء وعدد من الأقراص المخدرة والهواتف المحمولة وكمية من مستحضرات التجميل وقطع غيار السيارات وبضائع متنوعة .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى تم الإشتباه فى الأمتعة الشخصية لـ 19 راكب قادمين من السعودية والكويت والامارات ،وبتفتيش الأمتعة تبين وجود 2 بندقية ضغط هواء و طائرة لاسلكية مزودة بجهاز تحكم عن بعد، و 280 قرص ڤيڤادول المخدر ، و 168 قرص سولبادين المخدر، و جهاز طبي و 300 علبة سجائر أجنبية الصنع ،و 26 هاتف محمول ماركات متنوعه، و 675 زجاجة معطر جسم ، و 550 قطعة مستحضرات تجميل ،و 455 قطعة غيار سيارات جديده و 6193 قطعة ملابس جديدة و 85 حذاء و 100 شنطة حريمي ماركات عالمية مخبأة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية.

وقام بالضبط كلا من خالد عصمت، علاء يونس، محمود فوزي، أحمد عوض، خالد حمزة، محمود حافظ، محمد صلاح، أحمد أمين، أحمد حلمي، محمد جمال و محسن محمد مأموري الحركة وأسامة هويدي، أبوبكر حافظ، شعبان الريس و أحمد كمال مشرفي الحركة بحضور حمدي صابر مدير مجمع الوارد ، مصطفى هاشم مدير مجمع الساحات ، احمد ممدوح ،حمادة النقيب ، صلاح أبوالحسن ، و عرفات محمد مأموري التعريفة ، مروان البارودي مدير الأمن الجمركي ، عماد أبو الفضل و محمد رفعت مكافحة التهرب الجمركي التزام ، عبدالمنصف عبدالعال ، الخطيب منصور و حسن زايد مكافحة التهرب الجمركي عمليات.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و 779 الف و911 جنيه .

قرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 19 محضر ضبط جمركى وحررها عبدالعال أحمد ، محمود عبدالمعتمد وياسر عز العرب بإدارة الشئون القانونية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .