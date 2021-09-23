جمارك سفاجا تضبط 17 محاولة تهرب لعدد من الأسلحة البيضاء وكمية من مستحضرات التجميل والملابس الجاهزة

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة محمد الشاذلي القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 17 محاولة تهرب جمركى لعدد من الأسلحة البيضاء وكمية من مستحضرات التجميل والملابس الجاهزة وعدد من قرون الغزلان والمحظور تداولها والتعامل فيها بموجب اتفاقية سايتس للحمايه البرية وأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة برئاسة طلعت أحمد اسماعيل مدير إدارة الحركة بالوردية الثانية تم الإشتباه فى الأمتعة الشخصية لعدد 17 راكبا قادمين من السعودية والكويت والإمارات.

وبتفتيشها تم ضبط 11 قطعة سلاح أبيض ( مطواه ) وبندقية ضغط هواء 1700 طلقه رش و51 شيشه الكترونية و 275 علبة سوالبادين وكمية من مستلزمات طب الأسنان 520 عبوة عطور ومستحضرات تجميل متنوعة و 7 لتر كرياتين و 3718 قطعة ملابس جاهزه متنوعة و 10كيلو غذاء ملكات نحل 39 قطعة مستلزمات كمبيوتر ألعاب فور كيه 4K و 110 قطعة غيار معدات كهربائية و26 سماعة موبايل ( ايربود ) و 1190 عبوة ملمع فضه وعدد من قرون الغزلان مخبأة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية .

وقام بالضبط أحمد عوض ومحمود يوسف ، واحمد أمين ، وسيد عزالدين ، ومحسن برغتلي ، وحماد علي ، ومصطفي الجوهري وخالد عصمت ، ومحمود مرتضي ومحمود حافظ مأمورى الحركه وعرفات محمد وشعبان الريس ،ومحمد حمدي ،ومحمد فيصل مشرفي الحركة بحضور كل من حمدي صابر مدير مجمع الوارد و حماده النقيب وأحمد الراوي رؤساء قسم التعريفه وعبدالمنعم ثابت مدير التعريفه ومروان البارودي مدير الأمن الجمركي ومحمد إسماعيل مدير المكافحة .

وقرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية لجمارك البحر الاحمر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 17 محضر ضبط جمركى وحررها ياسر عز العرب مدير اداره الشئون القانونية .

كما تمكن موظفي الجمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد على مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020ولائحته التنفيذية .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران القادمة من دبى إشتبه حسن مختار مأمور اللجنة المعين علي الخط الأخضر فى راكب مصرى حاول الخروج مسرعا من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة ابراهيم كمال مأمور الفحص فأفاد بوجوه أجسام متماثلة .

وبالعرض على حمدي حافظ نائب مدير الإدارة قرر تكليف محمود عبد المولى تحت إشراف سامح زاهر رئيس القسم بتفتيش حقائبه فتبين وجود 1090 امبولات أدويه بشرية باهظة الثمن مخبأة داخل علب الحلويات مبرشمه .

وتم الجرد والعد والتحريز بلجنة مكونة من نجاح لطفي واماني عبدالله ومصطفي فاضل ومصطفي عبد الفضيل مع المشرفين احمد الدلهماوي وهاني ابو طالب .

و قرر أحمد على مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 149 لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .