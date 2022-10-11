جمارك سفاجا تضبط 15 محاولة تهرب جمركي لأقراص مخدرة وألعاب نارية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 15 محاولة تهرب جمركى لعدد من الأقراص المخدرة وكمية من الألعاب النارية وساعات اليد والملابس الجاهزة ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا البحرى من ميناء ضبا السعودى بالوردية الأولى بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقه مدير إدارة الحركة تم الاشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة بعدد 15 راكب قادم من الإمارات والكويت والسعودية وبتفتيشهم تبين وجود 380 قرص من عقار سولبادين المخدر و1595 قطعة ألعاب نارية وبندقيه ضغط هواء و1600 طلقه ضغط هواء و 500 كبسولة خرسانية و438 قطعة مستحضرات تجميل و 300 ساعه يد رجالي و5 اجهزه خاصه بالغطس وحريمي جديده و 208 عباية صوف رجالي جديدة.

بالإضافة إلى عدد 165 شال رجالي جديد و 244 دسته حمالات صدر حريمي و 848 زوج احذيه حريمي ورجالي و543 بوكسر رجالي وعدد 829 شورت رياضي شبابي و868 تيشرت رياضي شبابي و150 جاكت اطفالي و155 جوانتى رياضي و81 جاكت حريمي و1616 تيشرت شبابي وعدد 85 شورت جينز شبابي 2500 زوج جوارب حريمي ورجالي و 885 جاكت شبابي و444 بنطلون جينز رجالي مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يقر عنها .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 7 ملايين و120 ألفا و 278 جنيها.

وقرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير15 محضر ضبط جمركي وحررها من الشئون القانونية و محمود زيدان ومحمد حمودة وياسر عز العرب مدير إدارة الشئون القانونية . يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.