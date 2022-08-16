جمارك سفاجا تضبط 14 محاولة تهريب إحداها تشمل 1316 قطعة غيار سيارات جديدة

تمكن موظفي الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة أحمد عبدالله زكي القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا ، بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 14 محاولة تهرب جمركى لعدد من الأقراص المخدرة وكمية من مستحضرات التجميل وقطع غيار السيارات بالمخالفة للقوانين.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الثانية بإدارة الحركة برئاسة طلعت إسماعيل مدير إدارة الحركة ، تم الاشتباه فى الأمتعة الشخصية لـ 14 راكبا قادمين من السعودية والكويت والإمارات.

وبتفتيشهم تبين وجود 180 قرص سولبادين المخدر و100 قرص ڤيڤادول المخدر و8920 طلقة خرسانية و122 عبوة مكمل غذائي للأسماك و1210 وصلة شاحن موبايل و 79 شاحن موبايل آيفون و 73 سماعة موبايل و 62 جهاز معطر جو و 337 قطعة غيار لأنظمة إطفاء الحرائق الألكترونية و 1411 قطعة مستحضرات تجميل متنوعة و 1316 قطعة غيار سيارات جديدة و 392 قطعة ملابس جاهزة جديدة متنوعة مخباة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية .

وقام بالضبط كلا من ،أحمد حلمي ، خالد عصمت ، علاء يونس ، محمود حافظ ،خالد حمزة ، محمد صلاح ومحمود فوزي مأموري الحركة وأسامة هويدي ، أبوبكر حافظ و أحمد كمال مشرفي الحركة بحضور حمدي صابر مدير مجمع الوارد ، مصطفى هاشم مدير مجمع الساحات و أحمد ممدوح ، حماد علي و صلاح أبوالحسن مأموري التعريفة ، مروان البارودي مدير الأمن الجمركي ، والخطيب منصور ، الحسن زايد و عبدالله ، محمد جابر ، عمر فراج مكافحة التهرب الجمركي ، حيث بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 797 ألف و 596 جنيه .

قرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 14 محضر ضبط جمركى وحررها محمد عبدالرحيم وياسر عز العرب بإدارة الشئون القانونية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .