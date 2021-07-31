جمارك سفاجا تضبط 14 محاولة تهرب لعدد من البضائع الممنوعة

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة محمد الشاذلى القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 14 محضر محاولة تهرب جمركى لعدد من الأسلحة البيضاء والهواتف المحمولة والسجائر والشيش الإلكترونية وكمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل والملابس الجاهزة بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة برئاسة طلعت أحمد إسماعيل مدير إدارة الحركة تم الاشتباه فى الأمتعة الشخصية لـ 14 راكبا قادمين من السعودية والكويت وبتفتيشها تبين وجود 19 شيشة إلكترونية و31 سيجارة الكترونية و 29 هاتف محمول ماركة أيفون وسامسونج و 4 خنجر و20 مطواه مختلفة الأشكال والأحجام و 1856 شال صوف رجالي و 2285 قطعة ملابس جاهزه جديده متنوعة و400 علبة بارفان ماركات عالمية و1394 قطعة مستحضرات تجميل متنوعة و237 راوتر مقوي شبكات و959 علبة مكمل غذائي و60 جركن سائل مكمل غذائي وجهاز إزالة الشعر بالليزر مخبأة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية.

وقام بالضبط كل من أحمد ممدوح، خالد عصمت، حماد علي، أحمد كمال، محمود حافظ، تحت إشراف شعبان الريس ومحمد حمدي المشرفين بإدارة الحركة بحضور كل حمدي صابر مدير مجمع الوارد، وعبد المنعم ثابت مدير التعريفة، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 4 ملايين و293 ألفا و524 جنيها.

قرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 14 محضر ضبط جمركى وحررها ياسر عز العرب بإدارة الشئون القانونية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.