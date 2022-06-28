جمارك سفاجا تضبط 14 محاولة تهرب جمركي لعدد من طائرات التنصت والأسلحة البيضاء

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة أحمد عبدالله زكي القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا ، بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 14 محاولة تهرب جمركى لعدد من طائرات التنصت والأسلحة البيضاء وكمية من الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والملابس الجاهزة بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الثانية بإدارة الحركة برئاسة طلعت إسماعيل مدير إدارة الحركة ، تم الإشتباه فى الأمتعة الشخصية ل 13 راكب قادمين من السعودية والكويت والإمارات وبتفتيشها تبين وجود 5 أسلحة بيضاء و5 طائرة لاسلكية مزودة بكاميرا و2 جهاز تحكم عن بعد وبندقية ضغط هواء و 2 تليسكوب بندقية و160 قرص سولبادين المخدر و 140 شريط اقراص بانادول و1 جهاز طبي لتجميد الدهون و 4800 كانيولا طبية و11 كيلو شعر مستعار و 1750 قطعة مستحضرات تجميل متنوعة و 893 زجاجة عطر متنوعة و 177 قطعة غيار سيارات جديده و 1642 قطعة ملابس جاهزة جديدة متنوعة مخباة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية .

وقام بالضبط كل من علاء يونس ، أحمد محمود حلمي ، خالد عصمت ، أحمد كمال ، محمود حافظ ،أحمد عوض ، محمد جمال و محمد صلاح مأموري الحركة وأسامة هويدي ، أبوبكر حافظ و إسماعيل حسن مشرفي الحركة بحضور حمدي صابر مدير مجمع الوارد ، مصطفى هاشم مدير مجمع الساحات و حمادة النقيب ، أحمد ممدوح و مصطفى الجوهري مأموري التعريفة، مروان البارودي مدير الأمن الجمركي ، و الخطيب منصور ، الحسن زايد و عبدالله إبراهيم مكافحة التهرب الجمركي.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و 430 ألف و 248 جنيه ، وقرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 14 محضر ضبط جمركى وحررها محمد عبدالرحيم وياسر عز العرب بإدارة الشئون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.