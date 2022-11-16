جمارك سفاجا تضبط 13 محاولة تهرب

تمكن موظفو الجمارك بإدارة الحركة بالوردية الثانية بسفاجا برئاسة طلعت إسماعيل مدير إدارة الحركة بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 13 محاولة تهرب جمركى لتليسكوب بندقية و جهاز لاسلكي وعدد من الهواتف المحمولة وكمية من مستحضرات التجميل وقطع غيار السيارات وبضائع متنوعة بالمخالفة للقوانين.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى تم الإشتباه فى الأمتعة الشخصية ل 13 راكب قادمين من السعودية والكويت والإمارات.

وبتفتيش الأمتعة تبين وجود 1 تليسكوب بندقية و1 جهاز لاسلكي و 990 مستلزمات طبية لحشو الأسنان و 10 شيسة إلكترونية و 41 هاتف محمول ماركات متنوعة و 108 سماعة هاتف محمول لاسلكية ( اير بودز )و 1784 قطعة مستحضرات تجميل و 4616 قطعة غيار سيارات نقل ثقيل جديدة و 552 حذاء ماركات عالمية مخبأة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية .

وقام بالضبط كلا من أحمد عوض ، محمود فوزي ، خالد عصمت ، محمود حافظ ، خالد حمزة ، أحمد حلمي ، محمد جمال و محمد جاد مأموري الحركة وأسامة هويدي ، أبوبكر حافظ ، شعبان الريس و أحمد كمال مشرفي الحركة بحضور حمدي صابر مدير مجمع الوارد ، مصطفى هاشم مدير مجمع الساحات ، شحاتة عبدالحميد ، محمد عابدين ، عرفات السيد و موافي محمود مأموري التعريفة ، مروان البارودي مدير الأمن الجمركي ، محمد رفعت مكافحة التهرب الجمركي التزام ، عبدالمنصف عبدالعال مكافحة التهرب الجمركي عمليات .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و 740 ألفا و514 جنيها .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 13 محضر ضبط جمركى وحررها عبدالعال أحمد ، محمود عبدالمعتمد وياسر عز العرب بإدارة الشئون القانونية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات د الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .