جمارك سفاجا تضبط 12 محاولة تهرب لعدد من الأقراص المخدرة والملابس الجاهزة

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة محمد الشاذلى مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 12 محاولة تهرب جمركى لعدد من الأقراص المخدرة وكمية من مستحضرات التجميل والملابس الجاهزة، وذلك بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الأولى بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقة مدير إدارة الحركة تم الإشتباه فى الأمتعة الشخصية ل 12 راكب قادم من السعوديه والكويت والإمارات، بتفتيش أمتعتهم تبين وجود 2 بندقيه ضغط هواء و2 تليسكوب 1980 قرص فوار من عقار السولبادين المخدر و1668 عبوة من مستحضرات التجميل و4 أجهزة مساحة بمشتملاته و650 كبسولة خرسانية و28 عبوة مبيد حشري و700 قطعة ملابس حريمي و350 كيلو من العبايات الحريمي السوداء المستعملة مخباة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية.

وقام بالضبط أحمد حجازي وأحمد مرتضي وعبدالله مصطفي ومحمد جمال وهشام الزناتي ومحمد مصطفي وحاتم حسنين ومحمد صبري وأحمد الحسيني وعبدالرحمن حمدي مأموري الحركة ومحمد حمدي ومصطفي الحسيني مشرفي الحركة، بحضور محمد فتوح مدير مجمع الوارد ومحمد عبدالغني وأحمد محفوظ ومحمد عبدالحكيم مأموري التعريفة ومحمد عامر مدير التعريفة ومحمود شراقه وخالد محمد والحسن عيد بالأمن الجمركي والخطيب منصور وحسن زايد مفتشي المكافحة وعبدالله ابراهيم مدير مكافحة التهرب الجمركي.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 703 آلاف و336 جنيها، وقرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 12 محضرا جمركيا وحررها من الشئون القانونية إبراهيم خيامي ومحمد عبدالرحيم وياسر عز العرب مدير إدارة الشئون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركى.