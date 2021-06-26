جمارك سفاجا تضبط 12 محاولة تهرب جمركي 2 بندقية ضغط هواء وأجهزة لاسلكي

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة محمد شاذلى القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 12 محاولة تهرب جمركى لـ 2 بندقية ضغط هواء، وعدد من أجهزة اللاسلكى وكمية من الأقراص المخدرة والمكملات الغذائية بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة برئاسة طلعت أحمد إسماعيل، تم الاشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة بـ 12 من الركاب المصريين القادمين من السعودية والكويت ، وبالمعاينة الفعلية لأمتعتهم الشخصية تبين وجود طائرة لاسلكية مزودة بكاميرا وجهاز تحكم عن بعد ومنظار قنص للبنادق و٢ بندقية ضغط هواء (صيد) و٤ جهاز لاسلكي و١٦ حذاء عسكري و٧٣٠ طلقه خرسانية و ٧٢٠٠ قرص سولبادين المخدرة و ٧٠ علبة سنترام مكمل غذائي و٣٣ لتر بروتين لفرد الشعر و ٦٦خصلة شعر بوزن ١٦ كيلو جرام و ٧ بلاي استيشن و٤٣ كيلو عسل نحل مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها.

وقام بالضبط كل من عرفات محمد ، خالد عصمت، أحمد ممدوح ، حماد علي ، محمود مرتضي ، محسن برغتلي ، أحمد عوض ، محمود حافظ ، عبد الرحمن حمدي تحت إشراف محمد حمدي المشرف بإدارة الحركة، وبحضور حمدي صابر مدير مجمع الوارد وعبد المنعم ثابت مدير التعريفة.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 642 ألف و 272 جنيها.

كما قرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 12 محضر ضبط جمركى وحررها ياسر عز العرب مدير الشئون القانونية.

وفي نفس السياق، تمكن موظفي الجمارك بالساحة المبردة بقرية البضائع برئاسة محمد حافظ مدير الجمرك من ضبط محاولة تهرب جمركى لعدد من الشعب المرجانية والكائنات البحرية النادرة بالمخالفة لإتفاقية سايتس CITES لحماية الكائنات المهددة بالانقراض وقانون شئون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء قيام وردية أخر الليل بالساحة المبردة بقرية البضائع بإنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة اشتبه سليمان كمال فى مشمول البيان الجمركي رقم 35367 لسنة 2021 باسم شركة أ . ف . ج .ل مصدر على رحلة ميدل ايست المتجهة إلي لبنان وهو طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 10 طرود أسماك زينة.

وبالعرض على محمد حافظ مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة برئاسة عصام عطية مدير الحركة وسليمان كمال رئيس الوردية وأيمن حسن رئيس قسم الحركة وإسلام قاسم مأمور التعريفة، فتبين وجود 9 طرود مطابقة للمستندات المقدمة والطرد العاشر يحتوي على 20 قطعة من الشعاب المرجانية وشقائق النعمان وعدد 12 نجمة بحرية، بالإضافة إلى مجموعة من أسماك الزينة.

وتم العرض على لجنة مشتركة من الثروة السمكية واللجنة العلمية لشئون الحياة البحرية ومكتب الحياة البرية فأكدت اللجنة أن هذه الأصناف من الكائنات البحرية النادرة الممنوع تصديرها ومخالفة لقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، وأوصت اللجنة بتسليم الطرد إلى محميات البحر الأحمر ومعهد علوم البحار بالغردقة.

وقرر أحمد الشهاوى مدير عام جمارك الصادرات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1 لسنة 2021، وذلك بعد العرض علي هالة محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية.