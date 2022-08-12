جمارك سفاجا تضبط 11 محاولة تهريب لأقراص مخدرة وأدوية

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة أحمد عبدالله زكي القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 11 محاولة تهرب جمركى لعدد من الأقراص المخدرة وطبنجة وكمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل وغذاء ملكات النحل بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودي بالوردية الأولى بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقه مدير إدارة الحركة تم الاشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصه فى 11 راكب قادمين من الإمارات والكويت والسعودية وبتفتيشهم تبين وجود 1 طبنجة و 2 طلقة طبنجة وعدد 1 تليسكوب و 488 طلقات ضغط هواء و400 قطعة ألعاب نارية و 4120 قرص فوار من عقار السولبادين المخدر وعدد 6200 كبسولة من عقار السولبادين المخدر و 627 قطعة مستحضرات تجميل وعدد 2 بلايستيشن 5 و2 لاب توب ماركة أبل و1 ايباد و29 كيلو غذاء ملكات 2376 كبسولة من عقار البنادول و170 عبوة قطع غيار غسالات مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يقر عنها .

وقام بالضبط كل من محمد عادل ، محمد مصطفي ، أحمد مرتضي ، محمد صبري ، أحمد الحسيني، خالد عبدالرحمن مأموري الحركة ومصطفى حسيني و محمد حمدي واسماعيل حسن مشرفين الحركة بحضور محمد فتوح مدير مجمع الوارد، وابراهيم النقراشي ومدحت علي ماموري التعريفه ومحمود حمدان مدير التعريفة، ومحمد عبدالحميد ومحمود العربي مأموري الفحص بالأشعة ومحمود حمدي مدير الفحص بالأشعة وخالد محمد والحسن عيد بالأمن الجمركي وعبدالمنصف عبدالعال مفتش مكافحة التهرب الجمركي ومحمد اسماعيل مدير مكافحة التهرب الجمركي.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليونًا و 191 ألفا و 118 جنيها.

وقرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 11 محضر ضبط جمركي وحررها محمود كلحي وعبدالرحمن جواد ومصطفي يحيى وياسر عز العرب مدير إدارة الشئون القانونية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .