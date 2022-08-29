جمارك سفاجا تضبط 10 محاولات تهريب لكمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل 

تمكّن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة أحمد عبد الله زكي، القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا، بالتنسيق مع مباحث الميناء، من ضبط 10 محاولات تهرب جمركي لكمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل والملابس الجاهزة وعدد من الأسلحة البيضاء والأجهزة الطبية والهواتف المحمولة والعدسات اللاصقةـ بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الأولى بإدارة الحركة، برئاسة هشام عوض شراقه مدير إدارة الحركة، تم الاشتباه في مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة بـ10 ركاب قادمين من الإمارات والكويت والسعودية.

وبتفتيش الأمتعة تبيَّن وجود 3 مطاوي، و1 خنجر، و190 طلقة خرسانية، و7 هواتف محمولة، و823 عبوة مستحضرات تجميل، و125 عبوة أدوية بشرية،

و2 جهاز طبي، و56 قطعة غيار سيارات، و20 سماعة بلوتوث، و1200 عدسة لاصقة ملونة، و300 قطعة رموش عيون، و50 قطعة غيار بلاي ستيشن، وعدد 2355 قطعة ملابس جديدة جاهزة متنوعة، و500 كيلو عبايات حريمي سوداء مستعملة مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يقر عنها.

وقام بالضبط كل من الحسيني سيد، محمد مصطفى، أحمد مرتضى، أيمن حسن، هشام الزناتي، عبد الرحمن حمدي مأموري الحركة، ومصطفى حسيني ومحمد حمدي مشرفي الحركة،

بحضور حسام عشماوي مدير مجمع الوارد، وإبراهيم النقراشي ومدحت علي مأموري التعريفة، ومحمود حمدان مدير التعريفة، وأحمد طايع والحسن عيد بالأمن الجمركي والخطيب منصور وحسن زايد مفتشي مكافحة التهرب الجمركي وعبد الله إبراهيم مدير مكافحة التهرب الجمركي عمليات وحمادة العمدة مدير مكافحة التهرب التزام.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليونًا و367 ألفًا و112 جنيهًا.

قرر الدكتور قدري هابيل، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 10 محاضر ضبط جمركي،

وحرَّرها محمد عبد الرحيم وإبراهيم خيامي وياسر عز العرب بإدارة الشئون القانونية. يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الأستاذ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.