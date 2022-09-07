جمارك سفاجا تضبط 10 محاولات تهريب لأجهزة محمول وأدوية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 10 محاولات تهرب جمركي لعدد من الهواتف المحمولة والأسلحة البيضاء وكمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الأولى بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقة مدير إدارة الحركة تم الاشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة بعدد 10 ركاب قادمين من الإمارات والكويت والسعودية وبتفتيشهم تبين وجود 5 خناجر و 3 طائرات لاسلكية و 45 هاتف محمول و 7860 قرص سنترام و428 قطعة مستحضرات تجميل و334 قطعة غيار سيارات و23 ذراع بلايستيشن مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يتم الإقرار عنها.

وقام بالضبط كل من الحسيني سيد، محمد عادل ، محمد مصطفي ، عمر المختار ، أيمن حسن، محمد خالد مأموري الحركة ومصطفى حسيني ومحمد حمدي مشرفي الحركة بحضور حسام عشماوي مدير مجمع الوارد، ومحمود سراج وجابر حسن ومحمد عبدالحكيم مأموري التعريفة ومحمود حمدان مدير التعريفة، وأحمد طايع والحسن عيد بالأمن الجمركي والخطيب منصور وحسن زايد مفتشي مكافحة التهرب الجمركي وعبدالله ابراهيم مدير مكافحة التهرب الجمركي عمليات وحماده العمده مدير مكافحه التهرب التزام.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و 289 الف و 90 جنيه قرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 10 محاضر ضبط جمركي وحررها من الشئون القانونية محمود زيدان و محمد عبد الرحيم وابراهيم خيامي وياسر عز العرب مدير إدارة الشئون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .