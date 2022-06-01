جمارك سفاجا تضبط 10 محاولات تهرب جمركى

تمكن موظفي الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة أحمد عبدالله ذكي القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا ، بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 10 محاولات تهرب جمركى لبندقية ضغط هواء وعدد من الأسلحة البيضاء وعدد من أجهزة الأتصالات وكمية من مستحضرات التجميل وقطع غيار السيارات بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الثانية بإدارة الحركة برئاسة طلعت إسماعيل مدير إدارة الحركة ، تم الإشتباه فى الأمتعة الشخصية ل 10 ركاب قادمين من السعودية والكويت والامارات وبتفتيشهما تبين وجود بندقية ضغط هواء و 390 طلقة ضغط هواء و 2 تليسكوب بندقية و3 مطواه و خنجر و230 كبسولة خرسانية و 5832 قرص بانادول و24 علبة أقراص فيتامين و 25 مقوي شبكات بمشتملاته و 23 موزع شبكات و 96 طبق مقوي شبكات و 27 شاحن روتر شبكات و 24 جهاز X Box و42 ذراع تحكم جهاز X Box و 24 نظارة واقع افتراضي .

كما شملت المضبوطات قرابة 12 جهاز بلاي استيشن 5 و 57 ذراع تحكم بلاي استيشن 5 و 39 سماعة بلاي استيشن 5 و 216 فرشة كهربائية لفرد الشعر و 15 مضخة ثدي حريمي كهربائيه و 160 زجاجة فيكتوريا سيكريت و 246 ساعة يد رجالي Casio و 99 علبة حجارة ساعة يد و 712 قطعة مستحضرات تجميل و 529 زجاجة عطر متنوعة و 120 قطعة غيار سيارات جديده و 4740 قطعة ملابس جاهزة جديدة متنوعة مخباة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية .

وقام بالضبط كلا من علاء يونس ، محمود فوزي ، أحمد كمال ، محمود حافظ ، أحمد أمين ، أحمد عوض ومحمد جمال مأموري الحركة وأسامة هويدي ، أبوبكر حافظ و إسماعيل حسن مشرفي الحركة بحضور حمدي صابر مدير مجمع الوارد ، مصطفى هاشم مدير مجمع الساحات ، ،عزت المحرزي ، حمادة النقيب ، أحمد ممدوح و مصطفى الجوهري مأموري التعريفة ، مروان البارودي مدير الأمن الجمركي ، و الخطيب منصور ، الحسن زايد و عبدالله إبراهيم مكافحة التهرب الجمركي .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و 271 ألف و 822 جنيه .قرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 10 محاضر ضبط جمركى وحررها محمد عبدالرحيم وياسر عز العرب بإدارة الشئون القانونية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .