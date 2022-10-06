جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة وقطع غيار السيارات

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث ميناء سفاجا من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة وقطع غيار السيارات بالمخالفة للقانون.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لتفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة إلى ميناء سفاجا البحرى بالوردية الاولي بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقة مدير إدارة الحركة تم الإشتباه فى مشمول بوليصة الشحن رقم 75 B واردة على الباخرة أمل من ميناء ضبا ومحرر عنها البيان الجمركي رقم 350489 لسنة 2022 أمتعة الشخصية باسم ع . ط مصرى الجنسية قادم من الإمارات.

وبتفتيشها تبين وجود 1196 شال حريمي جديد أشكال وأحجام وماركات متنوعة و55 جاكت حريمي شتوي جديد و 105 جواكت أطفال جديد و 94 بنطلون جينز بناتي جديد و 230 طقم ملابس حريمي لانجري تركي جديد 31 دسته حمالات صدر حريمي تركي جديدة.

وتبين وجود 403 حزام حريمي تركي جديد و 200 بنطلون جينز أطفالي جديد و100 بنطلون جينز رجالي جديد و960 بليزر شبابي تركي ماركة suitmen و 252 شنطه حريمي أحجام وأشكال متنوعة و 94 جاكت بدله سواريه تركي ماركة Guerro و 49 بدله تركي سواريه ماركة Guerro و 38 شاشة كاسيت سيارة و 85 بورده شاشة سيارة مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يقر عنها .

وقام بالضبط الحسيني سيد، محمد عادل، محمد مصطفي، هشام الزناتي مأموري الحركة و مصطفي حسيني مشرف الحركة بحضور حسام عشماوي مدير مجمع الوارد وأحمد محفوظ مأمور التعريفة ومحمود حمدان مدير مجمع الساحات و الحسن عيد بالامن الجمركي، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 13 مليون و 60 الف و 434 جنيه.

قرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 422 لسنة 2022 وحرره محمد عبدالرحيم وإبراهيم خيامي وياسر عز العرب بإدارة الشئون القانونية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .