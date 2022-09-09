جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة

تمكن موظفو رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا بالتنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركى عمليات وإدارة مباحث ميناء سفاجا من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لتفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة إلى ميناء سفاجا البحرى بالوردية التانية بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقة وطلعت أحمد اسماعيل مديري إدارة الحركة تم الاشتباه فى مشمول بوليصة الشحن رقم 72B واردة على الباخرة بوسيدون من ميناء ضبا ومحرر عنها البيان الجمركي رقم 326311 لسنة 2022 أمتعة الشخصية باسم م . ع مصرى الجنسية قادم من الإمارات وبتفتيشها تبين وجود 5571 قطعة ملابس جاهزة جديدة ومتنوعة مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يقر عنها.

وقام بالضبط محمد عادل، الحسيني سيد، عبدالرحمن حمدي مأموري الحركة وأبوبكر عبدالحافظ مشرف الحركة بحضور محمد عبدالرؤوف مدير مجمع الوارد وأحمد ممدوح وحماده النقيب مأموري التعريفة ومصطفي هاشم مدير التعريفة، وعبدالمنصف عبدالعال رئيس قسم المكافحه عمليات وهاني خليفه مفتش المكافحه ومحمد اسماعيل مدير المكافحة عمليات ومروان البارودي مدير الأمن الجمركي.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليونا و609 آلاف و666 جنيها، وقرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 386 لسنه 2022 وحرره مصطفي يحيى وعبدالعال أحمد وياسر عز العرب بإدارة الشئون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .