جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة أحمد عبدالله زكي القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع الإدارة العامة للاستخبارات الجمركية برئاسة محمد حسن مدير عام الاستخبارات من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

فبناء على إخبارية مشتركة مقدمة من إدارة الحركة بسفاجا والإدارة العامة للاستخبارات الجمركية بالإشتباه فى تهريب كمية من الملابس الشخصية ضمن مشمول شهادة الأمتعة الشخصية رقم 228042 لسنة 2022 واردة من ميناء ضبا السعودى لميناء سفاجا البحري .

وتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة طلعت إسماعيل مدير ادارة الحركة وأحمد كمال وحمدي صابر مديرى مجمع الوارد ومصطفي هاشم ومصطفي الجوهري بإداره التعريفة ومجدي توفيق وحماده العمدة مديرى إدارة الإستخبارات وحاتم شكري مدير إدارة المكافحة إلتزام ووليد حسين ومحمد جابر وعمر فراج ومحمد ابراهيم وعبد الحميد فندي من مكافحة التهرب الجمركي بقطاع الالتزام التجارى وحسن عيد بالأمن الجمركى ومروان البارودي مدير إدارة الأمن الجمركى، قامت بتفتيش الأمتعة الشخصية تبين وجود 5524 قطعه ملابس جاهزة جديدة ماركات عالمية مخبأة فى أسفل الكراتين وداخل الأجهزة بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يقر عنها .

وبلغت الرسوم الجمركية المستحقة 3 مليون و 463 الف و 894 جنيه قرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 270 لسنه 2022 وحرره وليد بكري وعبد الرحمن رمضان من إدارة الشئون القانونية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الالتزام التجاري والأستاذ عبدالناصر محمد رئيس الادارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .