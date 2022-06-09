جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة أحمد عبدالله زكي القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط محاولة تهرب جمركى كمية من الملابس الجاهزة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الأولى بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقة مدير إدارة الحركة تم الاشتباه فى مشمول شهادة الأمتعة الشخصية رقم 207222 لسنة 2022 بوليصة شحن رقم 27 ب واردة من الإمارات وبتفتيشها تبين وجود 6000 قطعة ملابس جاهزه جديدة مخبأة فى أسفل الكراتين بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يقر عنها.

وقام بالضبط كل من أحمد حجازي، محمد عادل، أيمن حسن، محمد أحمد، الحسيني سيد، عبدالرحمن حمدي مأموري الحركة ومصطفى حسيني ومحمد حمدي مشرفي الحركة بحضور محمد فتوح مدير مجمع الوارد، وحمدي البنداري وجابر رمضان مأموري التعريفة ومحمود مصطفي مدير التعريفة، ومحمود شراقه والحسن عيد بالأمن الجمركي وعبدالمنصف عبدالعال وهاني خليفه مفتشي المكافحة ومحمد إسماعيل مدير مكافحة التهرب الجمركي، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليونا و556 ألفا و480 جنيها.

وقرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وقد تحرر عن المضبوطات محضر جمركي حرره من الشئون القانونية محمد أمين وياسر عز العرب مدير إدارة الشئون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركى.