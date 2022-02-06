جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب عدد من ساعات اليد وكمية أدوية بشرية

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة محمد شاذلي إسماعيل -القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا- بالتنسيق مع مباحث ميناء سفاجا من ضبط محاولة تهريب جمركى، لعدد من ساعات اليد وكمية من الأدوية البشرية، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية بالوردية الثانية بإدارة تفتيش الركاب برئاسه عمر عبدالله همام ، على الأمتعة الشخصية والسيارات القادمة على العبارة دليلة من ميناء ضبا السعودي تم الإشتباه فى سائق السيارة رقم ع ب ج 4124 / رع ه ق 1645 الراكب م . ع . ع وتم تشكيل لجنة من ناصر فارس وبيشوى جرجس ومحمد صلاح الدين مأمورى الجمرك تحت إشراف محمد محي بحضور محمد اسماعيل مدير إدارة المكافحة ومروان البارودى مدير الأمن الجمركى ومصطفى هاشم وشحاته عبدالحميد بإدارة التعريفة ، فتبين وجود 275 ساعة يد و457 علبة أدوية بشرية ( نيوميركازول وميثادون وروميرون وكونتراكتبوكس مخبأة داخل جيوب سحرية بين هوايات التكييف أسفل السيارة .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقه 272 ألف و 40 جنيه، وقرر الدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى .

كما تمكن موظفي الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد حميدة مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة طيران العربيه بيرجامو اشتبه حسن شرف مأمور الجمرك المعين علي لجنه الخط الاخضر فى راكب مصري قادم من إيطاليا ، يبدو عليه علامات القلق والارتباك .

وبسؤاله عما اذا كان يحمل بضائع يستحق عليها سداد ضرائب أو رسوم جمركية أو اشياء ممنوعه أجاب بالنفي .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مينا راغب مأمور الفحص فتلاحظ وجود شرائط أدوية داخل شنطة هاند .

وبالعرض على محمد حميدة مدير الإدارة قرر تكليف أيمن على محمد مأمور الضبط وسامى سليمان مدير الحركة لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود31 شريط من عقار (Oxycontin) 80 أوكسى كونتين مخبأة داخل شنطة اليد و98 شريط آخر من نفس العقار مخبأة داخل جيوب سحرية بالجاكت الذى يرتديه بإجمالي 1806 قرص من أقراص (Oxycontin) 80 أوكسى كونتين .

قرر زكريا حسب الله مدير عام مطار القاهرة بمبني الركاب رقم 1 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 4 لسنة 2022 ضد الراكب بعد العرض علي إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك واقر الراكب بأنه أحضرها للاتجار بها .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه علي جميع المنافذ الجمركيه وضبط كافة محاولات التهرب الجمركى .