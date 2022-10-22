جمارك سفاجا تضبط محاولة تهرب جمركى لعدد من الأقراص المخدرة والهواتف

تمكن موظفو جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 19 محاولة تهرب جمركى لعدد من الأقراص المخدرة والأسلحة البيضاء والهواتف المحمولة وكمية من مستحضرات التجميل وقطع غيار السيارات وبضائع متنوعة بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة تم الإشتباه فى الأمتعة الشخصية الخاصة ب 19 راكب قادمين من السعودية والكويت والامارات وبتفتيش الأمتعة تبين وجود بندقية ضغط هواء و 190 طلقة ضغط هواء و 12 خنجر و 7 مطواة و3 سيف و 200 قرص سولبادين المخدر و 31 جهاز للحجامة الطبية و38 رباط لاصق طبي لآلام العضلات و1015 سيجارة إلكترونية و 75 زجاجة زيت شيشة إلكترونية و 35 هاتف محمول ماركات متنوعة و 132 ساعة يد رجالي و 72 ساعة يد سمارت و 250 أسطوانة ألعاب بلاي ستيشن 4 و 1 جهاز مساحة جديد و 105 زجاجة برفان ماركات عالمية و 250 زجاجة معطر جسم ( ڤيكتوريا سيكريت ) و220 قطعة مستحضرات تجميل و194 قطعة غيار سيارات جديدة و 8 أجهزة لكشف أعطال السيارات و3000 قطعة ملابس جديدة و 475 حذاء ( كوتشي ) و 130شنطة يد حريمي ماركات عالمية مخبأة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية .

وقام بالضبط كل من علاء يونس، محمد صلاح، أحمد عوض، محمود فوزي، محمود حافظ ، أحمد حلمي ، محمد جمال، خالد عصت، محمد فيصل و طارق خليفة مأموري الحركة وأسامة هويدي، أبوبكر حافظ، شعبان الريس و أحمد كمال مشرفي الحركة بحضور حمدي صابر مدير مجمع الوارد ، مصطفى هاشم مدير مجمع الساحات ، احمد ممدوح ،حمادة النقيب ، شحاتة عبدالحميد ، و موافي محمود مأموري التعريفة ، مروان البارودي مدير الأمن الجمركي ، عماد أبو الفضل و محمد رفعت مكافحة التهرب الجمركي التزام ، عبدالمنصف عبدالعال ، الخطيب منصور مكافحة التهرب الجمركي عمليات.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و 643 ألف و 194 جنيه .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 19 محضر ضبط جمركى وحررها عبدالعال أحمد ، محمود عبدالمعتمد وياسر عز العرب بإدارة الشئون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.