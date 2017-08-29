جمارك سفاجا تضبط كمية من مستحضرات التجميل

مها أبو ودن تمكنت إدارة الحركة بجمارك سفاجا، برئاسة محمد جمال، مدير إدارة الحركة، من ضبط محاولتي تهرب جمركي لكمية من مستحضرات التجميل، بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986، وقانون الاستيراد والتصدير

مها أبو ودن

تمكنت إدارة الحركة بجمارك سفاجا، برئاسة محمد جمال، مدير إدارة الحركة، من ضبط محاولتي تهرب جمركي لكمية من مستحضرات التجميل، بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975؛ بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.





وتمت عملية الضبط أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والسيارات الواردة من ميناء ضبا السعودى عندما اشتبه حسام مصطفى، مأمور الحركة، فى مشمول بوليصتى الشحن رقمي 50 ب و12 ب لشهادتي أمتعة شخصية رقمي 9145 و9102 لسنة 2017، وبالمعاينة تبين وجود كمية من مستحضرات التجميل،

وبلغت التعويضات المستحقة 130 ألف جنيه.

قرر الدكتور طارق العزب، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضرى تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.