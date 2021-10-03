جمارك سفاجا تضبط كمية من الأقراص المخدرة

تمكن رجال جمارك الصادر بسفاجا، بالتنسيق مع إدارة المباحث وإدارة مكافحة المخدرات بالميناء، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة الممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها، طبقا لجداول قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبناء على المذكرة المشتركة المقدمة من إدارة جمرك الصادر وإدارة المباحث وإدارة مكافحة المخدرات بميناء سفاجا، بالاشتباه فى وجود أصناف مخالفة لم يتم الإقرار عنها ضمن مشمول البيان الجمركى رقم 15807 لسنة 2021 صادر نهائى باسم شركة ت . ل والمحمل على السيارة رقم 19450 نقل عام الإمارات والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 440 شيكارة ترمس ونعناع بوزن طن مصدرة للسعودية.

وتم تشكيل لجنة بساحة الصادر برئاسة حسام محمد العشماوى، مدير جمرك الصادر، قامت بالمعاينة الفعلية فتبين وجود 40 شيكارة نعناع، و400 شيكارة ترمس، منها 10 شكائر بها 526 ألفًا و500 قرص من أقراص الكيبتاجون المخدرة، بوزن 90 كجم داخل الشكائر بين حبات الترمس .