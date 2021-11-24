جمارك سفاجا تضبط تهريب أسلحة بيضاء وهواتف محمولة وأدوية بشرية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة محمد الشاذلى القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 13 محاولة تهرب جمركى لعدد من الأسلحة البيضاء لعدد من الأسلحة البيضاء واجهزة اللاسلكي والهواتف المحمولة وكمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة برئاسة طلعت أحمد إسماعيل مدير إدارة الحركة تم الإشتباه فى الأمتعة الشخصية ل 13 راكب قادمين من السعودية والكويت وبتفتيشها تبين وجود ٤ سيوف و ٣ خناجر و ١٩ مطواه وبندقية ضغط هواء وتليسكوب بندقيه و ١٥جهاز لاسلكي ٣١ هاتف محمول ماركة آيفون ايفون و ٣١٨ عبوة قطع غيار سيارات متنوعه و ١٠٥ عبوة عقار سنترام و٦٦٠ شريط بنادول و ١٧٠علبة سولبادين و٩٩ علبة حقن فيتامين وجهاز مساحه مخبأة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية .

وقام بالضبط كل من خالد عصمت ومصطفي جمال الدين واحمد عوض ومحمود حافظ وخالد عبدالرحمن ومحمود يوسف ومحمود عبدالودود مأمورى الحركة تحت اشراف عرفات محمد السيد وشعبان الريس ومحمد فيصل رؤساء أقسام الحركةبالوردية الثانية بحضور مصطفي هاشم مدير مجمع الوارد وعماد حمدي وأحمد ممدوح مأموري التعريفةومروان البارودي مدير الأمن الجمركي بسفاجا

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و208 ألف و436 جنيه .

قرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 13 محضر ضبط جمركى وحررها ياسر عز العرب بإدارة الشئون القانونية .

كما تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد حميده مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية السورية رقم 201 القادمة من دمشق اشتبه أحمد محمد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى الجنسيه أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه او يستحق عنه سداد رسوم وضرائب جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة أيمن على مأمور الفحص والذي تلاحظ له وجود كثافات متماثله .

وبالعرض على سامى سليمان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول الذى قام بتكليف محمد أحمد الديب بحضور على فهمى أمن جمركى لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 2 سيف حاد النصب و 3 خناجر حادة النصب داخل الجراب الخاص بهم بحقائبه فتم عرضها علي إدارة المفرقعات بالمطار فأفادت بأنها محظور محظور حيازتها طبقا لقانون رقم 394 لسنه 1954 وتعديلاته .

قرر زكريا حسب الله مدير عام الجمارك بمبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 43 لسنة 2021 بعد العرض علي ابراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.