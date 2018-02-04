جمارك سفاجا تحبط 4 محاولات تهرب جمركي بقيمة 95 ألف جنيه

وكالات:تمكنت إدارة الحركة بجمارك سفاجا برئاسة محمد جمال، بالتنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركي وإدارة شرطة ميناء سفاجا، من ضبط 4 محاولات تهرب جمركي لكمية من أجهزة اللاسلكي واسطوانات غاز الفريون المحظور بالمخالفة للقانون.وذكرت جمارك سفاجا - في بيان الأحد - أن محاولة التهرب الأولى شملت 6 أجهز

وكالات:

تمكنت إدارة الحركة بجمارك سفاجا برئاسة محمد جمال، بالتنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركي وإدارة شرطة ميناء سفاجا، من ضبط 4 محاولات تهرب جمركي لكمية من أجهزة اللاسلكي واسطوانات غاز الفريون المحظور بالمخالفة للقانون.





وذكرت جمارك سفاجا – في بيان الأحد – أن محاولة التهرب الأولى شملت 6 أجهزة لاسلكي، والمحاولة الثانية شملت 5 أسطوانات فريون غير صديق للبيئة، والثالثة قطع غيار السيارات المستعملة والمحظور استيرادها، والمرحلة الرابعة كميات من أدوات المطبخ المتنوعة.. مشيرة إلى أن قيمة التعويضات المستحقة بلغت 95 ألف جنيه.

وقرر مدير جمارك سفاجا مدحت رجب اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 4 محاضر تهرب جمركي والتحفظ على المضبوطات تنفيذا لتوجيهات رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدي عبدالعزيز، ورئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية الدكتور طارق العزب، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة أنواع التهرب الجمركي.