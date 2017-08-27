جمارك سفاجا تحبط 3 محاولات تهرب جمركي لأدوية بيطرية

وكالات:تمكنت إدارة الحركة بجمارك سفاجا برئاسة محمد جمال من ضبط 3 محاولات تهرب جمركي لكمية من الأدوات الطبية المنتهية الصلاحية والأدوية البيطرية ومستحضرات التجميل.وتبين وجود كمية من القساطر الطبية المنتهية الصلاحية، وفي المحاولة الثانية تبين وجود كمية من الأدوية البيطرية وفي المحاولة الثالثة ت

وكالات:

تمكنت إدارة الحركة بجمارك سفاجا برئاسة محمد جمال من ضبط 3 محاولات تهرب جمركي لكمية من الأدوات الطبية المنتهية الصلاحية والأدوية البيطرية ومستحضرات التجميل.





وتبين وجود كمية من القساطر الطبية المنتهية الصلاحية، وفي المحاولة الثانية تبين وجود كمية من الأدوية البيطرية وفي المحاولة الثالثة تبين وجود كمية من مستحضرات تجميل وبلغت التعويضات المستحقة 76 ألف جنيه.

وقرر الدكتور طارق العزب رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 3 محاضر تهرب جمركي والتحفظ على المضبوطات، موضحاً أن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.