تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة محمد الشاذلي مدير عام جمارك سفاجا، بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 18 محاولة تهرب جمركى وذلك لـ 5 بنادق ضغط هواء وعدد من الأسلحة البيضاء والساعات الذكية وأجهزة الاتصالات وكمية من مستحضرات التجميل وقع غيار السيارات بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الأولى بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقه مدير إدارة الحركة تم الإشتباه فى الأمتعة الشخصية ل 18 راكب قادمين من السعودية والكويت والامارات وبتفتيشها تبين وجود 5 بنادق ضغط هواء وعدد 3 خزنه سلاح آلي و تليسكوب و8 مطاوى وطائرة لاسلكية و 300 قرص فوار سولبادين المخدر و 60 شيشة إلكترونية و 160 سماعه بلوتوث و16 إيباد و 18 ساعه ذكية وعدد 48 جهاز نت وتقويه شبكات و 905 شاحن للهواتف المحمولة و 4 نظاره واقع افتراضي و 150ساعة يد رجالي وحريمى و 444 عبوه عدسات لاصقة و 535 قطعه مستحضرات تجميل وكمية من اكسسوارات الهواتف المحمولة وقطع غيار السيارات مخباة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية .

وتم الضبط بمعرفة محمد عادل، محمد مصطفي، أحمد الحسيني ، عبدالله مصطفي، الحسيني سيد، محمد جمال، ايمن حسن مأموري الحركة ومصطفي حسيني وهاشم اسماعيل و محمد حمدي مشرفي الحركة بحضور محمد فتوح مدير مجمع الوارد، ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالحكيم مأموري التعريفه ومحمود مصطفي مدير التعريفة، ومحمود شراقه والحسن عيد بالأمن الجمركي وعبدالمنصف عبدالعال مفتش المكافحه ومحمد اسماعيل مدير مكافحة التهرب الجمركي.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و 920 الف و 438 جنيه .

وقرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 18 محضر ضبط جمركى وحررها وليد البكري وياسر عز العرب مدير إدارة الشئون القانونية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .