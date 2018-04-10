جمارك سفاجا تحبط 12 محاولة تهرب جمركي بنحو 553 ألف جنيه

وكالات:ضبطت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب أحمد مدير عام جمرك سفاجا بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي 12 محاولة تهرب جمركي لكمية من الشيش الإلكترونية والهواتف المحمولة والساعات الذكية ومستحضرات التجميل بالمخالفة للقانون.وذكر بيان صادر عن جمارك سفاجا، الثلاثاء، أنه أثناء إنهاء إجرا

وكالات:

ضبطت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب أحمد مدير عام جمرك سفاجا بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي 12 محاولة تهرب جمركي لكمية من الشيش الإلكترونية والهواتف المحمولة والساعات الذكية ومستحضرات التجميل بالمخالفة للقانون.





وذكر بيان صادر عن جمارك سفاجا، الثلاثاء، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والبضائع الواردة من ميناء ضبا السعودي وبتفتيش الأمتعة الشخصية الخاصة بأحد الركاب تم ضبط 21 شيشة إلكترونية و45 مبسما مخفاة داخل الأمتعة الشخصية للركاب.

وفي المحاولة الثانية تم ضبط 5 ساعات ذكية متعددة الأغراض وجهاز لقياس الضغط و(واي فاي) و20 سماعة تليفون داخل الأمتعة الشخصية الخاصة بأحد الركاب المصريين .

وفي المحاولات الأخرى تم ضبط 11 هاتفا محمولا ماركة شهيرة، و3 شاشات (LED) ، وسرير طبي، و80 علبة عسل نحل مخفاة داخل الأمتعة الشخصية الخاصة بعدة ركاب مصريين قادمين من الخارج، حيث بلغت التعويضات المستحقة 552 ألفا و676 جنيها.

وعلى الفور قرر مدير عام جمارك سفاجا مدحت رجب أحمد، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 12 محضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات.