جمارك سفاجا تحبط تهريب 1950 طلقة بارود

مها أبوودنتمكنت إدارة الحركة بجمرك سفاجا برئاسة محمد جمال مدير إدارة الحركة بالتنسيق مع مباحث الميناء وشرطة المفرقعات، من ضبط محاولة لتهريب 1950 طلقة بارود، بالمخالفة للقانون.وتمت عملية الضبط، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والسيارات الواردة من ميناء ضبا السعودى عندما اشتبه محم

مها أبوودن

تمكنت إدارة الحركة بجمرك سفاجا برئاسة محمد جمال مدير إدارة الحركة بالتنسيق مع مباحث الميناء وشرطة المفرقعات، من ضبط محاولة لتهريب 1950 طلقة بارود، بالمخالفة للقانون.

وتمت عملية الضبط، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والسيارات الواردة من ميناء ضبا السعودى عندما اشتبه محمد شعبان مأمور الحركة فى مشمول بوليصة الشحن رقم 20 أ شهادة أمتعة شخصية رقم 10597 لسنة 2017 باسم خ . ص . د

وتم تشكيل لجنة للتفتيش، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 1950 طلقة بارود

ضبط أجهزة طبية مهربة داخل شاسيه تريللا

تمكنت إدارة الحركة بجمرك سفاجا برئاسة محمد جمال مدير إدارة الحركة بالتنسيق مع مباحث الميناء وشرطة المفرقعات من ضبط كمية من الأجهزة الطبية المستعملة بالمخالفة للقانون.

وتمت عملية الضبط عندما اشتبه محمد محمود رئيس قسم الحركة فى سائق التريللا المصرية رقم 8592/2381 القادمة على العبارة الحرية.

وتقرر تشكيل لجنة لتفتيش الراكب وامتعته، وبالمعاينة تبين اخفاؤه كمية من الأجهزة الطبية المستعملة والخاصة بالعناية المركزة فى صندوق معد خصيصا للتهريب أسفل شاسيه التريللا.