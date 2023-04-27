جمارك سفاجا تحبط تهريب طائرة لاسلكية و3 تلسكوبات وأقراص مخدرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة الأستاذ سامي ابوطالب بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 13 محاولة تهرب جمركى لطبنجة وطائرة لاسلكية و3 تلسكوبات وعدد من الأسلحة البيضاء وكمية من مستلزمات طب وجراحة الأسنان والأقراص المخدرة وأجهزة إطفاء الحريق بالمخالفة للقوانين.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الأمتعة الشخصية الخاصة بالركاب والواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الأولى بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقه مدير إدارة الحركة، تم الاشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصه بعدد 13 راكبا قادمين من الإمارات والكويت والسعودية.

وبتفتيشهم تبين وجود 1 طبنجة و1 طائرة لاسلكية و 5 خناجر و 202 قطعة غيار لبنادق ضغط الهواء و3 تلسكوب يمكن تركيبه علي الأسلحة النارية و3 هواتف آيفون و 6 سماعة بلوتوث و400 قرص من عقار السولبادين المخدر و 1290 قطعة مستلزمات طب وجراحة الأسنان و 475 قطعة خاصة بأجهزة أطفاء الحرائق مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يقر عنها.

وقام بالضبط كلا من أحمد مرتضي وأحمد صبري وعمر المختار وأحمد حجازي وأيمن حسن وعلاء يونس ومحمد البدري مأموري الحركة ومصطفى حسيني والحسيني سيد وعبدالرحمن حمدي مشرفي الحركة بحضور حسام عشماوي مدير مجمع الوارد وسيد عز وأحمد حسين ومحمد عفيفي مأموري التعريفة ومحمود حمدان مدير مجمع الساحات وهاني خليفة وعبدالمنصف عبدالعال وعماد أبو الفضل مكافحة التهرب.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 1 مليون و275 ألفا و563 جنيها.

وقرر عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 13 محضر ضبط جمركي وحررها إبراهيم خيامي ومحمود زيدان ومحمد عبدالرحيم وياسر عز العرب مدير إدارة الشئون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.