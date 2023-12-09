جمارك دمياط تضبط محاولة تهريب كمية من الأرز المصري

تمكنت رجال الإدارة العامة لجمارك الصادر بجمارك دمياط برئاسة عبدالحى أبوالروس مدير عام جمارك الصادر بدمياط بالتنسيق مع العقيد مصطفى عيسى بمباحث ميناء دمياط من ضبط محاولة تهريب كمية من الأرز المصري تصديره طبقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 722 لسنة 2016 بحظر تصدير الأرز بكافة أنواعه وبالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

فبناء على الإخبارية السرية رقم 3669 لسنة 2023 المقدمة من الإدارة العامة لجمارك الصادر بدمياط ومباحث ميناء دمياط مفادها محاولة أحد الشركات تصدير أصناف مخالفة داخل حاوية 40 قدم رقم 6793385 محرر عنها البيان الجمركى رقم 27926 لسنة 2023 صادر جمرك دمياط والصنف المصدر طبقا للمستندات المقدمة عبارة 4031 كرتونة مواد غذائية متنوعة مصدرة إلى بريطانيا .

وتم تشكيل لجنة جمركية لتحقيق الإخبارية برئاسة محمد محمد نور عبد المطلب مدير ادارة الحركة وناجي عبده البسطى مدير ادارة المجمع وأحمد مجدى الموافق مأمور الحركة ومحمد أحمد الزغبي مراجع الحركة بحضور محمد عوض بالأمن الجمركى وأحمد دبا مدير إدارة الأمن الجمركى وأحمد محى فايد مأمور التعريفة ومحمد السعيد ونورا داود ومحمد السيد الشناوى بمكافحة التهرب وهيثم الأطروش مدير ادارة المكافحة فتبين وجود عدد 1440 شرنك يحتوى كل شرنك على 10 كيس أرز أبيض طويل الحبة ووزن الكيس 1 كيلو وعدد 1445 شرنك يحتوى على 10 كيس أرز ذهبي طويل الحبة وزن الكيس 1 كيلو جرام صنع في مصر وعدد 886 علبة تحتوى كل منها على 10 كيس ارز مصرى بالخلطه ( الصيادية — المحشى – ارز بالشعرية .. كشرى اسكندراني وزن الكيس 320 جم تقريبا بإجمالى عدد 3771 طرد ( شرنك وعلب كرتون) مخبأة داخل الكراتين أسفل عبوات المكرونه وتم وضع الكراتيين التي تحتوى على الأرز في النصف الأخير من الحاوية .

وبلغ اجمالي القيمة 263 ألف جنية .

قرر أشرف عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار قطاع التجارة الخارجية بالواقعة لاتخاذ شئونه .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .