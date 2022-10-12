جمارك دمياط تضبط محاولة تهريب كمية من المواد البترولية  

تمكنت رجال الإدارة العامة لجمارك الصادر بجمارك دمياط برئاسة عبدالحى أبو الروس مدير عام جمارك الصادر بدمياط من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد البترولية (السولار) بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بمجمع الصادر بجمرك دمياط تم الإشتباه فى مشمول حاوية رقم 4826320 بيان جمركى رقم 17788 لسنة 2022 باسم شركة ا . للتصدير، والصنف المصدر طبقا لإقرار صاحب الشان ومستنداته عبارة عن 1358 طرد معطر جو و630 طرد منظفات سائلة مصدرة إلى سلطنة عمان .

وتم تشكيل لجنة من محمد الزغبى مأمور الحركة وطارق محمد مأمور التعريفة ومحمد محمد نور مدير إدارة الحركة ومحمود نور مدير التعريفة وأيمن ابراهيم مدير إدارة مكافحة التهرب التزام ومحمد السعيد بالمكافحة التزام ومحمد جمال بمكافحة التهرب عمليات ومحمد خضر بالأمن الجمركى ومدير ادارة الأمن الجمر کی لمعاينة الحاوية حيث تبين وجود 911 كرتونه وجود ۹۱۱ کرتونة بها سائل برائحة نفاذه داخل عبوات من لدائن مرقوم براق BARRAQ PETROLEUM سریع عديم الرائحه عبوات مختلفة أحجام مختلفة) تبين بالتحليل أنها (سائل سريع الاشتعال) مواد بترولية سولار.

وذلك بالمخالفة للمادة 16 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1995 والمادة 41 من القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتستلزم وجود موافقة الهيئة المصرية العامه للبترول، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 394 ألف و 920 جنيه .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.