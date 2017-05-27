جمارك دمياط تشكل لجنة لمعاينة 32 قطعة خزف يشتبه فى أثريتها

متابعات: تمكن رجال الإدارة العامة بجمارك دمياط؛ من ضبط محاولة تهريب مجموعة من القطع والمقتنيات المشتبه فى أثريتها، بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وتعديلاته، وقانون…

متابعات:

تمكن رجال الإدارة العامة بجمارك دمياط؛ من ضبط محاولة تهريب مجموعة من القطع والمقتنيات المشتبه فى أثريتها، بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.





وقال مصدر بمصلحة الجمارك، إن معلومات وردت للإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى، تفيد بمحاولة شركة “م. ل. أ. أ” التلاعب وإخفاء أصناف مخالفة لما ورد بمشمول البيان الجمركى رقم 7208 لسنة 2017 صادر نهائى فى 25 مايو، ومشموله عبارة عن أثاث خشبى متنوع.

وأشار المصدر، فى تصريحات صحفية، إلى تشكيل لجنة مشتركة من الجمارك، والوحدة الأثرية بالميناء، والشرطة، وبالكشف والمعاينة الفعلية تبين وجود 32 قطعة متنوعة من الخزف، والبرونز، والرخام، منها “فازات” من الخزف الملون باللون الأسود والمحلى بالمعدن، والبعض عليه زخارف نباتية، وطيور، و”بونبونيرات” محلاة بالمعدن، وساعات من البرونز عليها أشكال آدمية تمثل رجل وامرأة، وترابيزة مستطيلة الشكل عليها أشكال آدمية ومكتوب على بعض القطع بتاريخ 1893 و1895 ميلادية والبعض مطموس. وأضاف المصدر أن اللجنة قررت عرض الشحنة على لجنة متخصصة فى آثار العصر الحديث، بإدارة المقتنيات للوقوف على أثريتها من عدمه، وقرر السيد نجم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الرسالة لحين العرض على اللجنة العليا للآثار.