جمارك دمياط تحصل 2.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم خلال مايو

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك دمياط برئاسة أشرف عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط خلال شهر مايو 2023 عن مشمول 3232 شهادة جمركية وذلك لكافة السلع الإستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة منها الأرز والقمح وقطع غيار موتوسيكلات وسيارات والأعلاف والأقمشة والمصنوعات النسيجية والإبلاکاش والتفاح .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 491 مليون و 678 ألف جنيه بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة مليار و 371 مليونا و396 ألف جنيه بينما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 247 مليونا و 530 ألف جنيه.

وخلال شهر مايو الماضي قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط بتصدير مشمول 2327 بیانا جمركيا تحت نظم التصدير المختلفة ( نهائي – سماح مؤقت – دروباك – إعادة تصدير )، وذلك لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة ومنها رمل سیلکا وعلف برسيم حجازى وتبن وبلوكات رخام وخردة استانلس، تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك دمياط بحوالى 20 مليون و814 ألف جنيه.

كما قامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع خلال نفس الفترة بتحصيل مبلغ 5 مليون و 336 ألف جنيه عن بيع 12 لوط بالمزاد العلني وتم تحصيل رسوم زيادة وزن عن الزيادة في البضائع العامة وتكعيب الأخشاب بمبلغ 4 مليون و 10 آلاف جنيه بالإدارة العامة للمنافذ .

وبذلك يكون أجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخري المحصلة لجمارك دمياط خلال شهر مايو 2023 حوالي 2 مليار و 110 ملايين و605 آلاف جنيه.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بسرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير علي المواطنين.