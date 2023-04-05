جمارك دمياط تحصل 1.7 مليار جنيه ضرائب ورسوم الشهر الماضي

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك دمياط برئاسة أشرف عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط خلال شهر مارس 2023 عن مشمول 3121 شهادة جمركية وذلك لكافة السلع الإستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة منها الأرز والقمح وقطع غيار موتوسيكلات وسيارات والأعلاف والأقمشة والمصنوعات النسيجية والإبلاکاش والتفاح.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 385 مليون و 365 ألف جنيه بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة مليار و 88 مليون و555 ألف جنيه بينما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 246 مليون 51 ألف جنيه.

وخلال شهر مارس الماضي قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط بتصدير مشمول 2638 بیان جمركي تحت نظم التصدير المختلفة ( نهائي – سماح مؤقت – دروباك – إعادة تصدير ) ، وذلك لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة ومنها رمل سیلکا وعلف برسيم حجازى وتبن وبلوكات رخام وخردة استانلس، تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك دمياط بحوالى 21 مليون و318 ألف جنيه.

وخلال شهر مارس 2023 قامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع بتحصيل مبلغ 6 مليون و 58 ألف جنيه عن بيع 8 لوط بالمزاد العلني كما قامت الإدارة العامة للمنافذ بتحصيل رسوم زيادة وزن بمبلغ 5 مليون و 331 ألف جنيه.

وبذلك يكون أجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخري المحصلة لجمارك دمياط خلال شهر مارس 2023 حوالي مليار و 713 مليون و607 ألف جنيه.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بسرعة الانجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير علي المواطنين.