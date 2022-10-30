جمارك دمياط تحبط تهريب أسلحة بيضاء ومستحضرات تجميل

تمكنت الإدارة العامة المنافذ بجمارك دمياط برئاسة صفا لاشين مدير عام الإدارة من ضبط عدد من الأسلحة البيضاء وكمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة للقوانين.
ففى أثناء إنهاء إجراءات الدخول والصرف بالمنافذ الجمركية بميناء دمياط تم الإشتباه فى إحد السيارات الملاكى الخاصة بإحدى الشركات أثناء خروجها من المنفذ .
وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش السيارة من حازم جلال مدير إدارة المنافذ وأسامة طه مأمور المنفذ ومحمد رجب مدير إدارة لجنة الاخشاب وأمجد حلمي رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي وخميس إبراهيم مفتش بمكافحة التهرب الجمركي وأحمد دبا مدير إداراة الأمن الجمركي ومحمود سليمان مفتش بالأمن الجمركي فتبين وجود عدد من الأسلحة البيضاء (خناجر) وبخاخ اسبراي وجهاز تحضير قهوة وكمية من مستحضرات التجميل بإجمالى 354 قطعة .
وقرر أشرف عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط إتخاذ الإجراءات القانونية .
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .