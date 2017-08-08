جمارك بور سعيد تفرج عن 1163 سيارة خلال يوليو

المال - خاص أفرجت إدارة سيارات الركوب بالإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد خلال شهر يوليو 2017، عن 1163 سيارة، بقيمة إجمالية 130 مليونًا و292 ألفًا و282 جنيهًا. وبلغت الرسوم الجمركية المحصلة عن هذه السيارات 40 مليونًا و366 ألفًا و495 جنيهًا، والرسوم والضرائب المحصّلة لحساب

المال – خاص

أفرجت إدارة سيارات الركوب بالإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد خلال شهر يوليو 2017، عن 1163 سيارة، بقيمة إجمالية 130 مليونًا و292 ألفًا و282 جنيهًا.





وبلغت الرسوم الجمركية المحصلة عن هذه السيارات 40 مليونًا و366 ألفًا و495 جنيهًا، والرسوم والضرائب المحصّلة لحساب جهات أخرى 15 مليونًا و367 ألفًا و142 جنيهًا، بإجمالى إيرادات محصّلة قدرها 55 مليونًا و733 ألفًا و637 جنيهًا.

كما بلغ عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات خلال شهر يوليو 2017 عدد 57 بيانًا جمركيًّا (حفارات– لوادر – شوك رافعة– جرارات وحصادات زراعية) بقيمة إجمالية 19 مليونًا و13 ألفًا و635 جنيهًا.

وبلغت الرسوم الجمركية المحصلة عنها مليونًا و520 ألفًا و501 جنيه، والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 3 ملايين و94 ألفًا و493 جنيهًا، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 4 ملايين و614 ألفًا و994 جنيهًا.

على جانب آخر بلغ عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات خلال شهر يوليو 2017 حوالى 915 بيانًا جمركيًّا بقيمة إجمالية 216 مليونًا و467 ألفًا و604 جنيهات، كما بلغت الرسوم الجمركية المحصلة عنها 14 مليونًا و298 ألفًا و338 جنيهًا، وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 33 مليونًا و795 ألفًا و176 جنيهًا، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 48 مليونًا و93 ألفًا و14 جنيهًا.

كما حصلت إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة غرامات ومخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة خلال الفترة نفسها 32 ألفًا و550 جنيهًا، وبذلك تكون القيمة الاجمالية لسيارات الركوب الملاكى ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها من الإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد خلال شهر يوليو 2017 حوالى 366 مليونًا و473 ألفًا وخمسمائة و 21 جنيهًا.

ويبلغ إجمالى الرسوم الجمركية المحصلة عنها 56 فقط مليونًا و217 ألفًا و884 جنيهًا وإجمالى الضرائب والرسوم المحصلة لحساب جهات أخرى 52 مليون و256 ألفًا وثمانمائة و811 جنيهًا.

ويبلغ إجمالى الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة خلال شهر يوليو 2017 حوالى 108 ملايين و574 ألفًا و645 جنيهًا.